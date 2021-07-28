Поліція Чернігівщини встановила осіб, які паралізували роботу підприємства через крадіжку серверного обладнання вартістю понад 2 млн гривень

Оперативники затримали осіб, які минулої ночі викрали обладнання заводу з виготовлення пожежної та сільгосптехніки на 2 мільйони гривень. Все викрадене обладнання поліцейські відшукали та повернули підприємству.

Інформацію про крадіжку поліція отримала минулої ночі близько 8 години ранку. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група та оперативники Прилуцького районного відділу поліції, а також колеги з Управління карного розшуку поліції Чернігівщини.

Правоохоронці встановили, що під час обходу території охорона виявила пошкоджені замки у дверях бомбосховища. Невідомі особи викрали з цього приміщення серверне обладнання, яке забезпечувало роботу конструкторів, бухгалтерів, технологів, виробничих ліній. Загальна вага викраденого 200 кілограмів. Вартість зниклих серверів та модулів безперебійного живлення перевищує 2 мільйони гривень.

Поліцейські проаналізували отриману інформацію та встановили особи всіх причетних до злочину. Це група осіб віком від 36 до 40 років, всі непрацюючі. Лідер зловмисників раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю та обіг наркотиків. Цього чоловіка правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також поліцейські встановили місце, куди зловмисники сховали викрадене обладнання. Все майно вилучено та повернуто власнику. Нормальну роботу підприємства відновлено.

Поліція розслідує провадження, відкрите за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області