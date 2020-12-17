Поліція Чернігівщини затримала групу іноземців за серію квартирних крадіжок

Троє громадян однієї з країн Кавказького регіону систематично викрадали з квартир золоті прикраси, гроші та техніку. Сьогодні вночі їх затримали оперативники Чернігівського відділу поліції та обласного Управління карного розшуку за підтримки спецпризначенців під час спроби втечі з міста.

За останні дні до поліції Чернігова звернулися місцеві жителі, оселі яких обікрали невідомі. Постраждалі описали, що зловмисники ламали вікна та проникали через них у квартири на перших поверхах.

Одна із заявниць розказала правоохоронцям, що у неї викрали з квартири гроші та золото. Мешканка того ж мікрорайону повідомила про зникнення прикрас та ноутбуку.

В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особи причетних до крадіжок – ними виявилися троє громадян однієї з країн Кавказу віком 31, 33 та 35 років. Орієнтування були надіслані всім нарядам поліції. За допомогою системи відеоспостереження «Мережа безпеки» поліція встановила напрямок втечі зловмисників.

Сьогодні вночі їх затримали оперативники Чернігівського відділу поліції та обласного Управління карного розшуку спільно з патрульними поліцейськими й за силової підтримки роти поліції особливого призначення.

Автівки, якими підозрювані намагалися втекти з міста, поліцейські помістили на штрафмайданчик.

Наразі перевіряється причетність іноземців до скоєння аналогічних крадіжок у спальних районах Чернігова.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло).

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом міської прокуратури.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області