Поліція Чернігівщини затримала учасників злочинної групи за розбійний напад на лісничого

Поліцейські Чернігівської області за деякий час до самої події отримали оперативну інформацію про групу осіб, яка планувала скоїти розбійний напад на 55-річного лісничого в одному з сіл Комарівської територіальної громади Ніжинщини. Тож в будинку чоловіка на озброєних зловмисників вже чекав спецпідрозділ КОРД.

В результаті злагоджених дій різних підрозділів поліції двох учасників групи затримали безпосередньо в будинку лісничого.

Організатор розбійного нападу втік на автомобілі. Для якнайшвидшого затримання зловмисника поліція ввела план «Перехоплення». Розуміючи, що не вдасться виїхати за межі Чернігівщини, зловмисник покинув автомобіль у лісі і намагався пішки втекти від поліції. Однак йому це не вдалося – поліцейські затримали його сьогодні вранці неподалік місця скоєння злочину.

Четвертого чоловіка затримано в столиці за допомогою колег з Головного управління Нацполіції в місті Києві.

Національна поліція України