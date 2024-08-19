Поліція Чернігівщини викрила злочинну схему продажу автомобілів, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги

Поліцейські викрили у Чернігові злочинну групу, яка організувала схему збагачення на продажу позашляховиків, завезених у якості гуманітарної допомоги для ЗСУ на фронті.

Співробітники управління карного розшуку обласної поліції встановили, що один з благодійних фондів організував ввезення з-за кордону у спрощеному порядку позашляховиків у якості гуманітарної допомоги. У подальшому зловмисники продавали ці автівки через «підставних» осіб.

Поліцейські задокументували, що зловмисники, ігноруючи передбачену чинним законодавствам заборону на продаж гуманітарної допомоги, виставили на продаж одну з завезених з-за кордону автівок марки «Volvo CX60» на популярній інтернет-платформі. За позашляховик продавці хотіли отримати 6500 доларів США.

Поліцейські завадили спробі продажу автомобіля: позашляховик вилучено та поміщено на штрафмайданчик.

За цим фактом слідчий Чернігівського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги). Такі дії караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до чотирьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Наразі триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області