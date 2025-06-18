Поліція Чернігівщини затримала нападника на поліцейського

Поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом нападу на співробітника патрульної поліції. Зловмисника, який вдарив патрульного поліцейського, затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Вдень 17 червня до Чернігівського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що поліцейський велопатруль під час патрулювання виявив чоловіка, який порушив ПДР, почав себе зухвало поводити з правоохоронцями, а потім вдарив одного з них по обличчю.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом слідчий поліції під процесуальним керівництвом прокуратури оголосив фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).

Зловмиснику загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області