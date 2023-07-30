Поліція Чернігівщини затримала підозрюваного у вбивстві жінки який увірвався до будинку, вбив її і забрав із оселі золоті прикраси

30 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що у власному будинку знайдено тіло 40-річної мешканки Новгород-Сіверщини. Востаннє односельці бачили її живою два дні тому.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та керівництво Новгород-Сіверського райвідділу поліції. На пошуки причетного до злочину було орієнтовано максимальну кількість особового складу поліції.

Упродовж кількох годин оперативники поліції розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві у сусідньому Корюківському районі. Зловмисником виявився 43-річний співмешканець потерпілої.

Поліцейські встановили, що вночі затриманий увірвався до будинку жінки, вбив її і забрав із оселі золоті прикраси.

15 липня цього року поліція відкрила кримінальне провадження за фактом завдання цим чоловіком тілесних ушкоджень потерпілій (стаття 125 Кримінального кодексу України).

Також у липні поліція складала на чоловіка чотири протоколи за вчинення домашнього насильства (частина 1 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення), які одразу ж були скеровані до суду.

У зв’язку з загрозою життю та здоров’ю потерпілій поліцейські щоразу виносили стосовно кривдника терміновий заборонний припис: йому було заборонено наближатися, або у будь-який спосіб контактувати з жінкою.

Оскільки кривдник порушував умови термінового заборонного припису, поліція 17 липня розшукала зловмисника та доставила його до суду.

Поліцейські звернулися з клопотанням до суду щодо застосування до чоловіка адміністративного арешту.

Того ж дня суд прийняв рішення не арештовувати зловмисника, а оштрафувати його за скоєння домашнього насильства. Решта протоколів досі залишаються на розгляді в суді.

Сьогодні поліція затримала підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Рішенням начальника ГУНП в Чернігівській області призначено службове розслідування, в рамках якого буде проведена перевірка щодо реагування працівників Новгород-Сіверської поліції на повідомлення громадян.