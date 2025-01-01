Поліція Чернігівщини затримала покидька, який публічно підтримав російську агресію під час хвилини мовчання за загиблими Героями

Проїжджаючи на самокаті повз стелу загиблим Героям, фігурант вигукнув слова на підтримку країни-агресора після чого втік.

Сьогодні о 9-й ранку у Чернігові біля меморіальної стели загиблим Героям відбувалося традиційне вшанування пам’яті полеглих захисників хвилиною мовчання за участю місцевої влади, військових та поліцейських. У цей час на самокаті проїжджав чоловік, який вигукнув слова на підтримку країни-агресора та нецензурні висловлювання в бік присутніх.

Поліцейські Чернігівського районного управління поліції спільно з патрульними поліцейськими оперативно встановили особу зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 КПК на одній з вулиць міста. Правопорушником виявився 41-річний чернігівець.

За цим фактом слідчі поліції розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Затриманому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нині тривають необхідні слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області