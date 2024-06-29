Поліція Дніпра розшукує підозрюваного у замаху на вбивство чоловіка (фото)

31-річний Віктор Шпилевий обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого злочину на території Новокодацького району міста.

Працівники відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції встановлюють місце перебування зловмисника. Підозрюваний переховується від органів влади задля уникнення покарання, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Поліцейські Дніпра звертаються до громадян з проханням, якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе встановити місця перебування розшукуваного, повідомте до поліції за номерами: 097 138 78 37 або на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП