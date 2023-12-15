Поліція Дніпра встановлює злодія, якій у потязі обікрав військовослужбовця та ще одного пасажира

Посадка пасажирів до Дніпра була здійснена зі станції “Київ Пасажирський”.

Із заявою про зникнення речей (ноутбук, відеокамера, сумка з особистими речами та документами) до поліції звернувся пасажир-військовослужбовець та ще один пасажир цього ж потягу.

За заявами двох потерпілих внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі працівники відділення поліції № 12 Дніпровського РУП опитали потерпілих та можливих свідків злочинів. Вживаються оперативні заходи для встановлення всіх обставин подій та затримання підозрюваного.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області