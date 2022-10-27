Поліція Дніпра виявила на території України активи росіян загальною вартістю понад ₴60 мільйонів
За матеріалами слідчих Дніпровського районного управління поліції суд наклав арешт на нежитлові приміщення в місті Дніпро та нафтобазу у Вінницькій області, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни рф.
Засновники ТОВ мали тісний зв’язок з представниками влади рф, діяли у взаємодії з державою-агресором та прибутки від своєї діяльності могли передавати для фінансування військової агресії в Україні.
Встановлено, що одне з підприємств, яке працювало на території України, займалося розробкою проєктів будівництва та обслуговування російських суб’єктів господарської діяльності. Зареєстроване в російській федерації, це підприємство забезпечувало високу дохідну частину бюджету рф та мало нагороди від органів російської влади.
Суд наклав арешт на нафтобазу у Вінницькій області та нежитлові приміщення в одному з бізнес-центрів Дніпра загальною площею понад 30 тис. кв. метрів, які надавалися в оренду.
25 жовтня арештоване майно передали до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Центральної окружної прокуратури.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської областіTweet