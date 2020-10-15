Поліція Дніпра затримала організатора розбійного нападу, під час розслідування якого загинув поліцейський

Підозрюваний разом зі спільником спланували злочин, в ході якого, погрожуючи зброєю, заволоділи грошима підприємства у сумі близько 3 млн гривень.

Розбійний напад стався 19 червня у місті Дніпро. Цього ж дня, затримуючи підозрюваного, старший лейтенант поліції Дарвін Потуданський отримав смертельне поранення та загинув на руках у свого напарника.

Для встановлення організатора розбійного нападу поліцейські кримінальної поліції м. Дніпра провели ряд слідчих та розшукових заходів, в ході яких з’ясували місце перебування другого фігуранта справи. Сьогодні, 15 жовтня, чоловіка затримали у м. Києві в орендованій квартирі, де він переховувався від поліції. Встановлено, що одразу після скоєння злочину 47-річний співучасник злочину забрав половину грошей та втік з міста.

Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), що передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської поліції