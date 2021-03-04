Поліція Дніпропетровщини викрила діяльність так званої «групи смерті» та попередила спробу суїциду неповнолітньою

У телеграм-каналі, який, за передньою інформацією, створила 15-річна криворожанка, на момент його створення було більше 500 учасників.

Як встановили поліцейські, телеграм-канал діяв із 21 лютого та адміністратор чату здійснював свою діяльність із Кривого Рогу. Спочатку в чаті перебувало близько 500 осіб. Коли адміністратор почав надавати завдання учасникам наносити собі тілесні ушкодження, в ньому залишилося 13 осіб.

Вони надсилали фото поранень, після чого отримували наступні інструкції. Таких завдань могло бути більше п’яти в день.

3 березня слідчі спільно з прокуратурою провели санкціонований судом обшук за місцем мешкання 15-річної криворожанки, яка надавала завдання учасникам каналу та була його адміністратором. Під час обшуку, у неї вилучили мобільні телефони, планшет та ноутбук. За попередньою інформацією поліцейських, 4 березня дівчина планувала покінчити життя самогубством.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).

Під час досудового слідства поліцейські перевіряють усі відомості, які надала дівчина та встановлюють особу куратора та інших організаторів групи.

Поліція звертається до батьків неповнолітніх із проханням більше уваги приділяти дітям, цікавитися їх життям та наголошувати про небезпеку в інтернеті.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області