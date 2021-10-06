Поліція долучила відео до справи за фактом нападу на журналістів в «Укрексімбанку» — Денис Монастирський

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський сьогодні, 6 жовтня, зазначає Департамент комунікації МВС України.

«Поліція вже долучила до матеріалів розслідування відео з кабінету голови правління «Укрексімбанку», на якому зафіксовані протиправні дії групи осіб щодо журналістів «Радіо Свобода». Найближчим часом потерпіла сторона передасть й оригінал відновленого відеозапису, який також буде долучений до матеріалів провадження в якості речового доказу та направлений на експертизу. Відомості у ЄРДР за ст. 171 «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» за заявою журналістів було внесено ще того самого дня у понеділок, 4 жовтня. Впевнений, що розслідування не забере багато часу і незабаром буде пред’явлено погоджені прокуратурою підозри. Від себе додам, що така поведінка стосовно співробітників ЗМІ неприпустима у демократичному суспільстві й отримає належну правову оцінку правоохоронців і суду», — сказав Денис Монастирський.

Нагадаємо, 4 жовтня до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від редактора одного з інтернет-видань про те, що у приміщенні фінансової установи на вулиці Антоновича знімальній групі перешкоджають журналістській діяльності. Для встановлення всіх обставин події на виклик негайно виїхали наряди патрульних та слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції. За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів столичні дізнавачі розпочали кримінальне провадження.

УК