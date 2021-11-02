Поліція Донеччини оголосила заочну підозру оперуповноваженому т. зв. «МГБ ДНР» за катування полонених

Учасник терористичної організації «ДНР» незаконно затримував і допитував цивільних громадян, а також брав участь у фабрикуванні відносно них кримінальних справ. Своїх жертв бойовик передавав до в’язниці «Ізоляція». На сьогодні оголошено підозру вісьмом так званим оперативникам «министерства госбезопасности», створеного окупаційною адміністрацією РФ.

Співробітники міграційної поліції, детективи слідчого управління Головного управління НП в Донецькій області за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури впродовж семи років здійснюють розслідування щодо осіб, причетних до злочинів у підпільній катівні «Ізоляція» та масштабного порушення прав громадян на окупованих територіях.

Встановлено, що 34-річний житель Донецька в 2017 році увійшов до складу незаконного воєнізованого формування «МГБ ДНР», яке було створене представниками РФ для силового забезпечення окупації окремих районів Донеччини.

Завданням «оперуповноваженого» було виявлення та позбавлення волі проукраїнські налаштованих громадян, а також застосування фізичного та психологічного насильства для отримання необхідних терористам «зізнань». Зловмисник бив і залякував полонених, катував, занурюючи голову людини у ємність з водою тощо.

Надалі бойовик доставляв бранців до бази «МГБ» — в’язниці «Ізоляція», де над ними продовжували знущатися, застосовувати тортури, використовували для примусової праці.

З метою конспірації терорист ховався під вигаданим ім’ям, проте поліція встановила його особу. Також встановлено потерпілих від його протиправних дій.

На основі зібраних поліцейськими доказів фігуранту заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ) та незаконному воєнізованому формуванні (ст. ч. 1 ст. 260 ККУ), у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ).

Згідно з чинним законодавством, підозрюваного може бути засуджено заочно й після затримання одразу поміщено до міць позбавлення волі.

Загалом за порушення законів та звичаїв війни на території бази «МГБ ДНР» до відповідальності притягуються 18 осіб, з них вісім «оперуповноважених».

Відділ комунікації поліції Донецької області