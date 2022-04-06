Поліція екстрадувала «вора в законі» із санкційного списку РНБО на прізвисько «Коба Руставський»

Про це сьогодні, 6 квітня, повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Нагадаємо, у грудні 2021 року співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції затримали «вора в законі» з санкційного списку РНБО. Його затримали у порядку статей 208 та 582 (особливості затримання особи, яка вчинила кримінальні правопорушення за межами України) Кримінального процесуального кодексу України. Суд застосував до «вора в законі» екстрадиційний арешт та відправив до СІЗО.

«Кобу Руставського» із 2016 року розшукують правоохоронні органи Іспанії за вчинення особливо тяжких злочинів. А саме – за створення злочинної організації, замовне вбивство у Франції та зберігання майна, здобутого злочинним шляхом. Також він був так званим «опікуном» «коронованих» представників злочинного світу Іспанії.

5 квітня поліцейські у межах міжнародної співпраці передали «авторитета» іноземним колегам. За іспанським законодавством «вору в законі» може загрожувати до 24-х років ув’язнення.

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Крім того, 5 квітня передали компетентним органам Грузії 35-річного громадянина, який знаходився у міжнародному розшуку.

Національна поліція України