Полиция ФРГ предоставила Украине данные пользователей маркетплейса по продаже запрещенных препаратов «Гидра»

Германия предоставила украинским правоохранителям доступ к материалам следствия, которые удалось получить благодаря аресту в Европе маркетплейса по продаже запрещенных препаратов «Гидра».

Первые задержанные в Украине уже согласились сотрудничать со следствием. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Forbes.

Германские правоохранители прекратили деятельность крупнейшего в даркнете маркетплейса «Гидра» (Hydra) по продаже наркотических веществ, поддельных документов, а также отмыванию денег. Эту платформу связывают с российским сегментом даркнета, который является одним из наиболее мощных и хорошо организованных.

Свою деятельность преступная площадка развернула на территории Украины, рф, в Беларуси и Казахстане. Этот маркетплейс был рекордсменом по выручке среди всех известных аналогов. Лишь в 2020 году выручка платформы составила примерно 1,3 миллиарда евро.

Благодаря «Гидре» продажа наркотических средств на территории многих стран приобрела неслыханные масштабы. Однако платформа не ограничивалась только распространением запрещенных веществ.

Она была заточена под несколько направлений:

распространение наркотиков;

продажа поддельных документов;

продажа похищенных данных пользователей интернета;

отмывание преступных денег через криптовалюту.

Судя по объемам денежного оборота, во всех этих направлениях «Гидра» более чем преуспела.

ПОКА АРЕСТОВАНО ТОЛЬКО «ЖЕЛЕЗО», А ОРГАНИЗАТОРЫ ВСЕ ЕЩЕ НА СВОБОДЕ

Немецкие правоохранители закрыли «Гидру» путем удаления ее физических серверов, которые находились на территории Германии. Стоит отметить, что эти серверы обслуживала некая хостинговая компания, которая не проводит аудит своих клиентов. Еще в 2021 году правоохранители узнали о связи этой компании с «Гидрой» и практически сразу же они начали расследование вместе с коллегами из Эстонии и США.

Как только правоохранители получили доступ к серверам даркнет-платформы, они конфисковали у нее примерно 25 миллионов долларов в биткоинах, а также разместили на русскоязычном сайте предупреждение об аресте.

Также 5 апреля США ввели санкции против всех физических и юридических лиц, которые связаны с деятельностью «Гидры».

«Россия — рай для киберпреступников, но они не смогут прятаться ни там, ни в даркнете», — подчеркнул Минфин США.

Закрытие «Гидры» – предмет особой гордости киберполиции, ибо на сегодня это была самая мощная в мире платформа по продаже наркотиков и другим преступным деяниям.

Достаточно сказать, что она имела около 17 миллионов зарегистрированных пользователей по всему земному шару, а численность нелегальных продавцов, сотрудничавших с этой платформой, равна 19 тысячам.

Впрочем, несмотря на арест серверов «Гидры» и ликвидацию преступной платформы, правоохранители понимают, что проблема в целом пока не решена. Ведь добраться до организаторов и распорядителей платформы им пока не удалось.

В УКРАИНЕ «ГИДРЕ», СУДЯ ПО ВСЕМУ, УЖЕ НЕ УДАСТСЯ РЕГЕНЕРИРОВАТЬ

История неожиданно получила продолжение в Украине. Поскольку сайт «Гидра» считается детищем москвы, Германия предоставила украинским правоохранителям полный доступ ко всем материалам следствия, которые удалось получить благодаря аресту маркетплейса.

Практически сразу же в нескольких городах Украины произошли групповые и весьма жесткие задержания граждан, которые причастны к деятельности «Гидры» на территории нашей страны. Позже следствие выяснило, что украинская ячейка «Гидры» была очень внушительна и хорошо организована.

Стало известно, что первые задержанные уже согласились сотрудничать со следствием. Очевидно, правоохранители нашли для них весьма убедительные аргументы. Впрочем, в условиях военного положения это и не удивительно. Ведь ответственность и степень наказания за подобные деяния в условиях мира и в условия войны, как говорят в Одессе, — две большие разницы.

Платон Бережной