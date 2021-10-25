Поліція Харківщини затримала двох чоловіків, які перевозили в автомобілі зброю та боєприпаси

Зловмисниками виявилися жителі Харкова. Місце придбання та мета зберігання вилученого встановлюються.

24 жовтня о 12:40, в ході патрулювання вздовж окружної дороги неподалік села Родичі, увагу поліцейських полку поліції особливого призначення привернули автомобілі «Ford» та «ВАЗ-2101», припарковані поряд з лісосмугою, та двоє чоловіків.

Під час огляду транспортного засобу «Ford» слідчо-оперативна група Харківського районного управління поліції №3 виявила та вилучила автомат з двома магазинами, пістолет Макарова з магазином, маски, перуку та номерний знак з іноземною реєстрацією.

На місце події також виїжджали керівництво обласного главку поліції та Харківського районного управління поліції №3, Управління карного розшуку.

Речові докази направлені на експертне дослідження.

Особи чоловіків встановлені, це харків’яни 66 та 41 років. Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів.

Відділ комунікації поліції Харківської області