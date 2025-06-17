Поліція Херсонщини розшукує підозрюваного у скоєнні особливо тяжкого злочину (фото)

Відділенням поліції №1 (Білозерка) Херсонського районного управління поліції розшукується житель Станіслава Яник Андрій Андрійович, 1974 року народження. Він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Прикмети: на вигляд 50-55 років, зріст 175-180 см, міцної статури, волосся коротке темне.

Поліція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо розшукуваного, терміново зателефонувати за номерами: (095) 578-80-89, (095) 613-53-86, (095) 503-89-15 або 102. Анонімність гарантується.

Відділ комунікації поліції Херсонської області