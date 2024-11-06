Поліція ідентифікувала окупанта, який хотів зняти на відео, як горить «мати укропа»

Російський військовослужбовець Максім Уваров підозрюється українською поліцією у порушенні законів і звичаїв війни.

Підозру опублікували на сайті Офісу генпрокурора.

Йдеться про події з 19 березня до 11 листопада 2022 року, коли армія РФ утримувала під окупацією село Євгенівка Снігурівської міської територіальної громади Баштанського району Миколаївської області. На цей період Уваров був командиром 2 батальйону 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади, у званні підполковника, мав позивний «Краснодар».

30 травня 2022-го, в першій половині дня, Уваров із невстановленим військовослужбовцем ЗС РФ прибули за місцем мешкання цивільної жінки в селі Євгенівка. Потерпіла була в цивільній одежі, не мала зброї і до військових формувань не належала. Уваров оглянув її мобільний телефон і розпитував про службу в лавах ЗСУ її сина, про коригування мінометних обстрілів ЗСУ та ін.

У подальшому Уваров наказав жінці сідати до їх авто і самій натягнути собі на голову чорний поліетиленовий пакет. Коли жінка спробувала заперечити, що в неї слабке здоровʼя, то Уваров пригрозив їй, що звʼяже їй руки пластиковими стяжками і все одне надіне пакет на голову, тому потерпіла мусила підкоритися.

Матір українського військового відвезли в сусіднє село. Там Уваров залякував жінку і з пакетом на голові водив поміж двома стовпами ліній електропередач, говорив їй, що вони рухаються по мінному полю. Після цього потерпіла кілька годин була увʼязнена у бліндажі.

Ввечері того ж дня росіяни вивели жінку з бліндажу і облили їй ноги та землю під ногами невідомою речовиною із запахом дизпалива і погрожували підпалити її. Уваров при цьому запропонував зняти на відео, як горить «мати укропа».

Зрештою потерпілу посадили в машину і відвезли до захопленого відділку поліції у Снігурівці, де незаконно утримували до 4 червня 2022 року. // Судовий репортер