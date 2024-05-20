Поліція Іршави затримала групу зловмисників, які викрали автомобіль місцевого мешканця

19 травня близько 11-ї години до поліції зателефонував 24-річний житель міста Іршава та повідомив про зникнення його автомобіля, що був припаркований поруч з будинком.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції. Правоохоронці провели першочергові заходи та з’ясували, що автомобіль викрали і до злочину причетні 20-річний, 19-річний та 14-річний місцеві мешканці.

Працівники кримінальної поліції розшукали транспортний засіб, яким фігуранти незаконно заволоділи. Зловмисники приховали автівку в лісі, за 3 кілометрів від місця злочину. Транспортний засіб повернули власнику.

Також поліцейські розшукали і затримали всіх трьох фігурантів. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб. За скоєне підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої.

Поліція Закарпатської області