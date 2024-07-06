Поліція Іршави затримала водія, який пʼяним збив на смерть жінку-пішохода та втік з місця події

6 липня близько 11-ї години до поліції Іршави надійшло повідомлення про те, що у селі Кушниця невідомий скоїв наїзд на жінку та втік із місця автопригоди.

За викликом одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Відділення поліції № 1 Хустського районного управління поліції. Правоохоронці обстежили місце аварії, переглянули записи з камер відеоспостереження із прилеглих територій та з’ясували попередні обставини ДТП.

Відомо, що водій автомобіля «Chevrolet» проявив неуважність та допустив наїзд на 51-річну жительку села Лисичово, яка рухалась узбіччям у попутному напрямку автомобіля. Від отриманих травм жінка померла у кареті «швидкої».

Правоохоронці швидко встановили особу водія – 64-річний місцевий житель. На його пошуки орієнтували особовий склад відділення поліції та вже за 30 хвилин інспектори сектору реагування патрульної поліції спільно зі співробітниками слідчо-оперативної групи затримали чоловіка. Зʼясувалося, що за кермом він перебував у стані алкогольного спʼяніння.

Співробітники поліції помістили зловмисника до ізолятора тимчасового тримання. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Окрім цього, поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України, тобто залишення в небезпеці.

Слідство у справі триває. За скоєне зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області