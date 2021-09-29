Полиция изъяла в ДЖКХ Николаевского горсовета документы по делу о хищении чиновниками ₴2 миллионов

В Николаеве в среду, 29 сентября, сотрудники полиции пришли с выемкой документов в департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре.

Полицейские проводили следственные действия в рамках расследования уголовного производства относительно хищения чиновниками ДЖКХ в сговоре с руководством коммунальных и частных предприятий приблизительно двух миллионов гривен на протяжении 2016-2020 годов. Как известно, по этому поводу полиция уже приходила с обысками к руководству ДЖКХ в феврале.

В этот раз полицейских интересовали договора с 2019 по 2021 год о ремонтах тротуаров и скверов, которые проводила фирма «Благоустрій-НК», по уходу за зелеными зонами фирмой «Південьагрохімсервіс», сотрудничество с ООО «Вік технології», несколькими ФОПами и тому подобное.

В пресс-службе ДЖКХ «Преступности.НЕТ» подтвердили информацию о выемке документов на основании решения Центрального райсуда. Работники ДЖКХ предоставили интересующую полицейских документацию, в том числе и оригиналы, по ряду объектов: зеленые насаждения, текущие, капитальные ремонты.

Напомним, как в апреле детективы НАБУ проводили обыски в ДЖКХ Николаева по делу о возможном хищении денег во время реконструкции Соборной площади.

10 августа сотрудники НАБУ задержали вице-мэра Николаева и директора ДЖКХ Николаевского горсовета Сергея Коренева, а также его первого заместителя Александра Брыжатого в рамках дела о хищении почти 27 миллионов гривен во время реконструкции Соборной площади.

12 августа ВАКС назначил Брыжатому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога в размере 953 тысяч гривен. Вице-мэру и директору ДЖКХ суд назначил содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 миллиона 518 тысяч 500 гривен. Помимо этого, также была задержана и депутат Одесского горсовета, директор «ПИК-СТРОЙ» Марина Лозовенко, чья фирма выступала исполнителем работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве. Лозовенко арестовали сроком на два месяца (до 8 октября) с правом на внесение залога в размере 1,407 миллиона гривен.

13 августа за Коренева и Брыжатого внесли залог и они вышли из СИЗО. Тем временем мэр Николаева Александр Сенкевич, которого НАБУ вызвало на допрос на тот же день, сообщил, что еще раз придет на допрос в бюро.