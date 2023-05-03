Поліція кількох країн ЄС заарештувала понад 130 гангстерів італійського організованого злочинного синдикату Ндрангета

Поліція заарештувала понад 130 осіб під час скоординованих рейдів у півдюжині європейських країн у рамках придушення італійського організованого злочинного синдикату Ндрангета, повідомили прокурори та поліція.

Підозрюваних здебільшого звинувачують у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, шахрайстві, зберіганні наркотиків, виробництві та контрабанді, злочинному об’єднанні мафіозного типу та зберіганні та торгівлі зброєю, повідомила влада Німеччини в середу.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Офіцери карабінерів в Італії здійснили 108 арештів по всій країні після розслідування, проведеного в південному регіоні Калабрії, історичній базі Ндрангети, яка обігнала сицилійську Коза Ностра як наймогутніша та найбагатша мафія Італії та контролює основну частину потоку кокаїну в Європу. Вісімдесят п’ять із заарештованих уже перебували у в’язниці.

Ще 15 осіб було затримано за наказом поліції в північно-західному італійському порту Генуї, одного заарештували в південному іспанському місті Малага, ще близько 30 затримали в Німеччині, де понад 1000 поліцейських обшукали десятки будинків, офісів та магазинів в кількох землях.

Бельгійська прокуратура заявила, що поліція провела обшуки за понад 20 адресами в рамках трирічного розслідування під кодовою назвою «Еврика», яке проводилося національними відділами боротьби з організованою злочинністю в Німеччині, Бельгії, Франції, Італії, Португалії та Іспанії спільно з пан’європейським Євроюстом агентством Європолу.

У Німеччині рейди були зосереджені на цілях у землях Північний Рейн-Вестфалія, Баварія, Тюрінгія, Саар і Рейнланд-Пфальц, міністр внутрішніх справ яких Міхаель Еблінг привітав «ефективний удар» по організованій злочинності.

«Сьогодні держава надсилає дуже чіткий сигнал: в Європі немає місця організованій злочинності», — сказав Еблінг. У землі Рейнланд-Пфальц було заарештовано 10 осіб, у землі Баварія – четверо, у землі Північний Рейн-Вестфалія – 15 осіб. В Італії затримали двох підозрюваних із Саару.

Спеціальні групи поліції в кожній землі підтримували спеціальні підрозділи федерального уряду Німеччини та інших земель, а також офіцери митних і податкових розслідувань, повідомляє агенція новин DPA.

Влада Італії та Бельгії заявили, що синдикат підозрюють у контрабанді майже 25 тонн кокаїну з Південної Америки до Європи на контейнеровозах, які прибули в Антверпен, Роттердам і калабрійський порт Джоя-Тауро в період з жовтня 2019 року по січень 2022 року.

Влада Баварії повідомила, що з липня 2020 року проводила розслідування щодо жінки та семи чоловіків, усі вони були громадянами Італії у віці від 25 до 48 років. Мюнхенську групу підозрювали у причетності до фінансування контрабанди кокаїну та відмивання грошей.

Понад 22 мільйони євро незаконних доходів нібито було спрямовано з Калабрії до Бельгії , Нідерландів і Південної Америки. Німецькі ЗМІ повідомили, що у відмиванні грошей підозрюється мережа ресторанів, піцерій, кафе та кафе-морозива.

Європейська влада веде тривалу кампанію проти «Ндрангети», одного з найбагатших організованих злочинних угруповань у світі, яке використовувало свої величезні доходи від кокаїну, щоб поширити свою діяльність по всій Європі та за її межами та, як вважається, діє у понад 40 країнах.

Бельгійські ЗМІ повідомили, що поштовхом для розслідування стало відкриття поліції в 2019 році про те, що власники піцерії в місті Генк, які мали родичів у Мюнхені, нібито часто контактували з відомими торговцями кокаїном «Ндрангета».