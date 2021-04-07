Поліція Києва просить допомогти встановити особу підозрюваного у скоєнні вбивства (фото)

За цим фактом відкрито кримінальне провадження та триває досудове розслідування.

Нагадаємо, подія сталася 3 липня 2017 року на вул. Флоренції, що у Дніпровському районі столиці. У під’їзді будинку громадяни виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Потерпілим виявився мешканець цього ж будинку 1956 року народження.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що напередодні потерпілий домовився з невідомим про продаж власної мисливської рушниці. Через деякий час після зустрічі чоловіка виявили мертвим.

Того ж дня зібрані відомості за вказаним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські розшукують чоловіка зображеного на фото, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні умисного вбивства. Окрім цього правоохоронці володіють оперативною інформацією про ймовірну причетність цього чоловіка до вчинення інших злочинів на території Київської області.

У зв’язку з цим просимо громадян, яким відомі будь які особисті дані підозрюваного або місце його перебування, негайно телефонувати на спецлінію 102 або за номером: 067-650-69-23.

Відділ комунікації поліції Києва