Поліція Києва просить громадян допомоги у встановленні особи розбійника (фото)

Чоловік обґрунтовано підозрюється у вчиненні розбійного нападу на ювелірну крамницю.

У рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом розбійного нападу, що стався 22 травня поточного року, поліція Києва встановлює особу зловмисника, причетного до злочину.

Попередньо встановлено, що чоловік зайшов до ювелірного магазину у Голосіївському районі столиці та під погрозою предмета, схожого на зброю, заволодів ювелірними прикрасами.

Прикмети: зріст 180-185 см, середньої статури, був одягнений у сині джинси та сіру футболку.

У разі встановлення особи та наявності будь-якої інформації, яка може мати значення для розкриття злочину, просимо зателефонувати до поліції Києва на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва