Поліція Києва «закупилася» у блогерки, яка розміщувала інтимні фото на OnlyFans

Справу відкрито правоохоронцями у травні 2020 року. Згідно з ухваленням суду, дівчина за місцем свого проживання “організувала незаконну діяльність з виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції з допомогою вебсайту “OnlyFans”, в яких відвідувачі за грошову винагороду отримають матеріали порнографічного характеру у вигляді фото та відео матеріали порнографічного характеру”.