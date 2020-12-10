Поліція Києва затримала чоловіка, який крав гроші з чужих банківських рахунків

Зловмисник розробив злочинну схему: встановлював на банкомат скімер та міні-камеру для запису PIN-кодів банківських карток, а потім виготовляв їх дублікати та знімав гроші. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Протягом кількох місяців до столичної поліції від кількох громадян надійшли заяви проте, що з їхніх карток зникли гроші. У ході відпрацювання отриманих повідомлень співробітники карного розшуку спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції встановили причетність 54-річного іноземця до вказаних подій.

Як розповів заступник начальника відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Євген Болюбаш, зловмисник встановлював на банкомати спеціальні пристрої з прихованими мікрокамерами, за допомогою яких зчитував інформацію та записував PIN-коди з банківських карток, а потім виготовляв їх дублікати та знімав з них гроші клієнтів:

«Під час обшуку ми вилучили підроблені банківські картки, спеціальні накладки на банкомат з прихованими мікрокамерами, пристрої для запису інформації на картки тощо. Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною другою статті 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та частиною третьою статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України».

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зловмиснику загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва