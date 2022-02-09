Поліція Київщини повідомила про підозру особі, яка незаконно заволоділа позашляховиком

Наприкінці липня 2020 року група осіб викрала у потерпілого сумку з ключами, технічним паспортом та документами на авто, а їх спільник в селі Петропавлівська Борщагівка незаконно заволодів автівкою «Toyota Land Cruiser Prado». В грудні цього ж року зловмисники перереєстрували автівку на іншого власника.

Поліцейські Київщини провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу викрадача та спільників. Організатором злочину виявився 40-річний уродженець Херсонщини, який проживає у Києві.

Наразі слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч.3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Після проведення усіх необхідних слідчих дій автівка буде повернута власникові.

Відділ комунікації поліції Київської області