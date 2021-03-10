Поліція Київщини розшукує чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 19-річної дівчини (фото)

Як повідомлялося раніше, двоє чоловіків зґвалтували 19-річну мешканку міста Києва. Одного із зловмисників затримано. 9 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

«Такі злочини є зухвалими та неприпустимими! Тому прохання за наявності будь-якої інформації щодо зловмисника прошу повідомити до поліції! Лише спільно ми вбережемо громадян від злочинних посягань зробимо Київщину безпечнішою!»- зазначив очільник поліції столичної області Андрій Нєбитов.

Відомо, що зловмисника звуть Ільгар.

Поліція Київщини звертається до усіх жителів столичної області!

Якщо Ви володієте інформацією щодо місця перебування розшукуваного, чи будь-якими іншими даними, що допоможуть вийти на його слід, прохання телефонувати до поліції на спецлінію «102». Анонімність гарантується.

Відділ комунікації поліції Київської області