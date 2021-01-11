Поліція Київщини розшукує чоловіка за скоєння тяжких злочинів (фото)

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції розшукують 39-річного Артема Ружинського за скоєння розбійного нападу та за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, особі у місті Вишневе. Наразі поліцейські проводять низку оперативних заходів щодо його розшуку.

Відомо, що розшукуваний уродженець Донеччини.

Також він може представлятись іншими іменами, зокрема, 26-річним Олександром Антоліком, оскільки має копію паспорта громадянина України на це ім’я.

Всім, хто володіє інформацією про розшукуваного зловмисника, або знає про можливе його місцезнаходження, прохання зателефонувати за номерами (097) 753-82-39 або 102. Анонімність гарантується!

Відділ комунікації поліції Київської області