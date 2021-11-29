Поліція Київщини розслідує кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами

21 жовтня до прокуратури надійшла письмова колективна заява про те, що у селі Кухарі Вишгородського району виявлено факт жорстокого поводження з тваринами у притулку.

На підставі ухвали суду дізнавач відділення поліції №1 (смт. Іванків) Вишгородського РУП із залученням ветеринара провів огляд притулку для тварин.

На момент проведення огляду поліцейські виявили 99 собак, одна з яких була мертва.

Наразі волонтери сприяють у переміщенні чотирилапих до притулку для тимчасового перебування тварин.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварин.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Київської області