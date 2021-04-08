Поліція Київщини викрила злочинну групу крадіїв готівки з банкоматів

Першого квітня до поліції Київщини надійшов виклик, про те, що в одному із відділень банку Броварів спрацювала сигналізація.

На місце події прибув наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

Як з’ясувалося, зловмисники проникли у відділення банку, механічно пошкодили дверцята сейфу та викрали касети з грошовими коштами у розмірі 300 тисяч гривень.

Після проведення низки оперативно-розшукових дій правоохоронці встановили, що група із трьох чоловіків прибула із міста Одеса, скоїла крадіжку та повернулась.

На Одещину виїхали оперативники, слідчі та спецпризначенці поліції Київської області, які викрили фігурантів злочинної групи в одній з орендованих квартир міста.

Правоохоронці провели невідкладний обшук та вилучили речові докази, серед яких маскувальний одяг, рукавички та інструменти, що вказують на причетність осіб до крадіжок з банкоматів у Броварах та Одесі. У фігурантів вилучили також дві автівки, які вони використовували під час скоєння злочинів.

Наразі трьох осіб затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися громадяни Молдови, віком від 25 до 42 років. Нині перевіряються факти скоєння крадіжок на території інших областей України.

Правоохоронці за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Законність перебування затриманих осіб в Україні нині перевіряє Державна міграційна служба.

Суд обрав запобіжний захід фігурантам злочинної групи, яку підозрюють у скоєнні крадіжок із банкоматів на Київщині. Трьох осіб взято під варту з можливістю внесення застави на загальну суму майже 500 тисяч гривень.

Відділ комунікації поліції Київської області