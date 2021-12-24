Поліція Київщини викрила зловмисника, який кинув гранату до маєтку в Софіївський Борщагівці:

До правоохоронців звернувся 49-річний мешканець Бучанщини та повідомив, що вночі почув вибух, а згодом виявив пошкодження на фасаді свого будинку.

На камерах відеонагляду видно, як особа у темному одязі кинула в бік приватних будинків предмет, а через мить пролунав вибух. На подвір’ях кількох маєтків поліцейські виявили важіль та частини від гранати Ф1, яка, ймовірно, і пошкодила будівлю та паркан.

Кримінальна поліція Київщини встановила, що до вибуху причетний 51-річний чоловік із Чернігівщини.

Встановлено також, що під час скоєння правопорушення зловмисник ретельно маскувався та обирав маршрути, що не потрапляють в поле камер відеонагляду.

Також з’ясувалось, що під час скоєння правопорушення чоловік пошкодив майно одразу кількох господарів, хоча планував «провчити» лише одного із потерпілих. Відомо також, що потерпілий вже певний час отримував різного роду принизливі послання від незнайомців.

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Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільні телефони, фото будинку, де потерпілий мешкав із родиною, а також інші речі, які підтверджують його причетність до скоєння правопорушення.

Національна поліція України