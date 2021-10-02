Поліція Київщини вилучила у серійного крадія-рецидивіста два РПГ, гранату і вогнепальну зброю (відео, фото)

Поліція Київщини гарячим слідом затримала професійного крадія, який вдерся до магазину на Бориспільщині в ніч на 1 жовтня. Встановлено, що правопорушник відкрив задні двері магазину за допомогою фомки, забрав цигарки та продукти на суму майже 100 тисяч гривень та зник з місця скоєння злочину.

У ході досудового розслідування встановлено, що до злочину причетний 37-річний житель Броварського району, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів насильницького характеру у складі злочинної групи.

Під час обушків у фігуранта вилучили викрадені речі, а також вогнепальну зброю , гранату Ф1, два гранатомети, знаряддя для проникнення в оселі.

Наразі чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Київської області