Поліція Київщини затримала чоловіка, який кинув гранату на город сусідів

У селі Старе, що на Бориспільщині, місцевий житель кинув гранату на город своїй сусідці. На щастя, від вибуху з людей ніхто не постраждав. За хуліганські дії порушнику загрожує ув’язнення до семи років.

У такий спосіб чоловік напідпитку намагався повернути додому свою дружину, яка пішла на гостини. Однак та не бажала повертатися, тому чоловік не зупинився на цьому і продовжував погрожувати. Вкрай перелякані сусіди викликали поліцію.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції та спеціалісти-вибухотехніки поліції Київщини, які вилучили металеві уламки, важіль запалу та інші речові докази. За попередніми даними стався вибух гранати РГД-5.

Зловмисником виявився 31-річний місцевий житель. Слідчі Бориспільського відділу поліції провели невідкладний обшук за місцем проживання чоловіка, де виявили та вилучили пістолет «Флобер». Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років. Поліція встановлює шляхи походження боєприпасу.

Відділ комунікації поліції в Київській області