Поліція Київщини затримала чоловіка, який торгував зброєю та боєприпасами

38-річний житель села Берестянка продавав на території Бучанського району гранати. Його злочинну діяльність викрили працівники відділення №4 (с. Капітанівка) Бучанського районного управління поліції.

Встановлено, що чоловік збував боєприпаси на території сіл Білогородка та Шевченкове Бучанського району.

«Вибухові пристрої добре знаний в кримінальних колах зловмисник збував лише перевіреному колу осіб. У одного із таких «надійних покупців» і вилучили ручну наступальну гранату»,- розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Вилучене направлено на експертне дослідження.

17 лютого оперативники затримали продавця зброї у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 263. (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Київської області