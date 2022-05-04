Поліція Київщини затримала педофіла за розбещення 6-річної дитини 

На Фастівщині викрили 26-річного чоловіка, який вчинив розпусні дії відносно своєї двоюрідної сестри, про що до поліції заявила мати малолітньої.

Поліцейські оперативно затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Молодик провину визнав, втім пояснити свій ганебний вчинок не зміг.

За фактом розбещення неповнолітньої проводиться досудове розслідування.

Лиходію загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські надали інформацію відповідним службам щодо даної родини для надання подальшої психологічної та соціальної допомоги та підтримки.

Відділ комунікації поліції Київської області