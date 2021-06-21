Поліція Київщини затримали дует «домушників» які глушили сигналізації за допомогою спецобладнання, зламували двері, розрізали сейфи

Злодії полювали на оселі громадян, які виїжджали у відпустки, глушили сигналізації за допомогою спецобладнання, зламували двері, розрізали сейфи. Крадії використовували спеціально виготовлені інструменти для відкриття замків і навіть виготовили пристрої для відстрілу куль.

До поліції звернулась жителька Вишгородського району і повідомила, що протягом тижня, поки її не було вдома, зловмисники проникли до її будинку шляхом віджиму металопластикового вікна та викрали готівки на загальну суму понад мільйон грн, а також ювелірні вироби із золота і срібла.

Працівники Вишгородського районного управління поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку провели низку розшукових заходів та встановили особи зловмисників. Ними виявились 59-річний мешканець Вишгородського району та 44-річний киянин, які вже були судимі за підробку іноземної валюти, шахрайство та дачу неправомірної вигоди працівнику правоохоронних органів.

Правоохоронці встановили, що зловмисники слідкували коли господарі будинків поїдуть на відпочинок, а тоді приходили та обкрадали їхні оселі. Забирали переважно гроші, ювелірні вироби, ікони та інше цінне майно.

За місцями проживання лиходіїв поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили різноманітні відмички, спецглушилки для відключення сигналізацій, майно, яке чоловіки викрадали, саморобні прилади для відстрілу гумових куль, а також інші речові докази, які підтверджують причетність чоловіків до вчинення крадіжок.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч. 5 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.



Обом крадіям суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одному із чоловіків встановили можливість внесення застави в розмірі 600 000 грн.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіків до скоєння аналогічних злочинів на території Києва і області.

Поліція Київщини застерігає громадян приділяти більше уваги безпеці осель в період курортного сезону. Радимо встановлювати надійні системи захисту, двері та замки, аби запобігти можливим крадіжкам.

Відділ комунікації поліції Київської області