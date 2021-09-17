Поліція Конотопу розшукує аферисток, які ошукали місцеву жительку

Зловмисниці, під приводом зняття порчі, видурили всі гроші та золоті вироби у 77-річної пенсіонерки. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження та ведуть пошуки аферисток.

Із заявою про злочин до Конотопського районного відділу поліції звернулась місцева жителька. Вона розповіла правоохоронцям, що кілька годин тому до неї додому прийшли дві жінки та завели розмову про те, що їй «пороблено».

Незнайомки розповідали літній жінці жахливі історії про недуги та пообіцяли, що допоможуть позбутись «порчі». Не гаючи ні хвилини, зловмисниці одразу почали розпитувати чи має господарка гроші та коштовності.

Шахрайки настільки задурили голову пенсіонерці, що та, без жодних сумнівів, віддала їм 5 тисяч гривень, золоті та срібні прикраси. Після чого розповіли, що для завершення «ритуалу» їм потрібно піти до перехрестя та наказали літній жінці лежати й не вставати, аби ритуал подіяв. А вже через пів години, коли жінки не повернулися, пенсіонерка зрозуміла, що її ошукали.

За фактом шахрайства працівники поліції вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України та роблять все можливе аби встановити місцеперебування зловмисниць.

Поліцейські радять громадянам бути уважними під час спілкування з незнайомцями і не виявляти занадто довірливість, в іншому випадку неприємностей не уникнути.

Відділ комунікації поліції в Сумській області