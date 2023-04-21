Поліція Краматорська затримала грабіжницю, яка напала на літню жінку

Біля банкомата зловмисниця вихопила гроші у пенсіонерки та втекла. Вже за годину співробітники карного розшуку встановили її особу та місцезнаходження. За грабіж в умовах воєнного стану правопорушниці загрожує до 10 років позбавлення волі.

До поліції Краматорська надійшло повідомлення про вуличний злочин, що стався у центральній частині міста. Літню жінку пограбували біля банкомата, з якого вона зняла гроші. Зловмисниця підбігла до пенсіонерки ззаду та вихопила 5,5 тисяч гривень разом із пенсійним посвідченням.

На місце прибула слідчо-оперативна група, яка опитала 78-річну потерпілу. Основну інформацію дав 45-річний свідок, що деякий час переслідував нападницю, але наздогнати не зміг.

За допомогою прикмет поліцейські встановили особу та місце проживання грабіжниці. Вже за годину оперативники чекали на підозрювану біля її будинку, куди вона згодом приїхала на таксі. Виявилось, що більшу частину викрадених грошей наркозалежна жінка встигла витратити на власні потреби.

Наразі 38-річній правопорушниці повідомлено про підозру у злочині, передбаченому ч. 4 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України.

З початку року на Донеччині було скоєно 6 грабежів. Зазвичай злочинці нападали на потерпілих на вулиці, в одному випадку – у квартирі із застосуванням сили. Всі злочини розкрито, поліцейські притягують підозрюваних до відповідальності.

Попри активні бойові дії на території області, поліція продовжує протидіяти злочинності та забезпечувати безпеку громадян.

Краматорське районне управління поліції Донецької області