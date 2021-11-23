Поліція Кролевця розшукує шахрая «з банку», який видурив у жінки 35 тисяч гривень

Під приводом зниження відсоткової ставки по кредиту зловмисник заволодів коштами кролевчанки. Поліцейські розпочали пошуки шахрая та застерігають громадян від необдуманих вчинків.

Вдень на мобільний телефон 50-річної жінки зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником служби безпеки одного з банків України.

Під час розмови, співрозмовник запропонував зниження відсоткової ставки за кредитом. На що жінка погодилася. Тож псевдобанкір повідомив, що він створив віртуальну картку на яку потрібно перевести гроші з наявної кредитної картки заявниці. З його слів, після цих дій вона зможе користуватися кредитними коштами із зниженими відсотками.

Жінка виконала всі інструкції «працівника банку», а вже пізніше зрозуміла, що її ошукали та звернулась із заявою до поліції.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство». Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення та затримання зловмисника.

Поліція наголошує громадянам не довіряти незнайомим співрозмовникам. Тим паче не надавати їм жодної конфіденційної інформації по банківських рахунках.

Пам’ятайте: на ваші кошти, що знаходяться на карткових рахунках, полюють шахраї, які примудрилися винайти безліч хитромудрих спосіб незаконного зняття з них грошей. Тож будьте уважними та обережними аби не стати жертвою шахраїв.

Відділ комунікації поліції Сумської області