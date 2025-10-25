Поліція Кривого Рогу встановила особу дівчини, яка для розваги використовувала на відео форму поліцейського

23 жовтня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому мешканка м. Кривий Ріг одягнула формений одяг із належністю до Національної поліції України та вела прямий ефір в одній із соціальних мереж. Під час трансляції дівчина поводилася зухвало, використовувала нецензурну лексику та відкрито слухала пісні держави агресора.

У ході проведених заходів працівники відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції встановили особу правопорушниці — нею виявилася 20-річна місцева мешканка.

Під час перевірки встановлено, що громадянка не має жодного відношення до Національної поліції України, а формений одяг використала для створення відео з розважальною метою.

За вказаним фактом на дівчину складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція нагадує, що використання форменого одягу або символіки правоохоронних органів особами, які не мають на це законних підстав, є порушенням законодавства та тягне за собою відповідальність.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції