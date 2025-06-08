Поліція Києва інформує щодо конфлікту за участі військовослужбовця під час масових заходів у центрі міста

Вчора, 7 червня, поліцейські забезпечували публічний порядок під час проведення запланованої громадянами акції, яка відбувалась на Михайлівській площі.

Перед початком зібрання до визначеного місця намагалась пройти група осіб, радикально налаштованих до заходу, які відмовились на вимогу правоохоронців пройти поверхневу перевірку та влаштували сутичку із працівниками поліції.

Вказаних осіб було доставлено до управління поліції для здійснення перевірки. Правоохоронці вилучили у молодиків димові шашки та балончики дративливої дії та склали відносно них адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню поліцейського) КУпАП.

Разом із тим, соціальними мережами шириться недостовірна інформація про неправомірне затримання військовослужбовця з протезом, а також пошкодження протезу працівниками поліції.

Інформуємо, що військовослужбовець під час штовханини ударив протезом по голові працівника поліції, спричинивши останньому тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забійної рани. За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – насильство щодо працівника правоохоронного органу, триває слідство.

Поліція Києва закликає всіх учасників публічних зібрань висловлювати свою позицію виключно у законний спосіб, не порушуючи права інших громадян. На будь-які правопорушення та агресію правоохоронці реагуватимуть відповідно до норм чинного законодавства.

Поліція Києва