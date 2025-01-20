Поліція Києва припинила діяльність Telegram-каналу, через який продавали заборонені речовини та затримала трьох наркоторговців

Зловмисники організували діяльність закритого Telegram-каналу у якому можна було замовити гуртові партії наркотиків і психотропів. Їх вони збували у Києві та області, а також відправляли поштовими відправленнями по Україні. Слідчі вилучили у ділків «товару» на суму 4 000 000 гривень.

Днями, співробітники карного розшуку відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції за силової підтримки спецпризначенців та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури затримали трьох осіб, які займались незаконним збутом наркотиків і психотропів.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, зловмисниками виявились двоє жителів Київщини, віком 20 та 34 роки, а також 22-річний мешканець столиці:

«Спільники створили телеграм Telegram-канал, де пропонували до збуту заборонені речовини, а зберігали їх у місті Боярка, що на Київщині. Там вони фасували наркотики і психотропи на дози та відправляли їх замовникам за допомогою сервісу поштових відправлень. Під час слідчих дій ми вилучили 2 кг канабіса, 4 кг амфетаміну, 5 кг Альфа-PVP, 550 г мефедрону та 500 пігулок MDMA. Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного ринку» – 4 млн грн».

Фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва