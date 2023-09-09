Поліція Києва розшукує зловмисника, який напав на двох дітей

Одному з малолітніх нападник порвав футболку, а іншому завдав ножове поранення. Дитину госпіталізували лікарі. Вживаються заходи по затриманню підозрюваного.

Подія сталась сьогодні близько 17:00 години на вулиці Мілютенка.

Двоє хлопчиків 10-ти та 11-ти років гралися та намагалися звести намет. У цей момент до них підійшов незнайомець та запропонував допомогу. Коли діти відмовились, чоловік на них напав: одному порвав футболку, а іншому завдав ножове поранення руки та втік. Дитину госпіталізували лікарі.

На цей час вживаються заходи по затриманню зловмисника. До розшуку задіяно особовий склад Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку та патрульні поліцейські.

Відділ комунікації поліції Києва