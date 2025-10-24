Поліція Києва розслідує смерть мобілізованого у приміщенні розподільчого пункту

Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.

Наразі правоохоронці опитали більше десятка свідків.

Слідчі Подільського управління поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Для встановлення причини смерті тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи.

Розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва