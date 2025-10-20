Поліція Києва та СБУ встановлюють обставини вибуху автомобіля у Голосіївському районі (фото)
Сьогодні близько 06:00 години у дворі багатоповерхового будинку стався вибух автомобіля BMW X3. Внаслідок події ніхто не постраждав. Всі обставини події зʼясовуються.
На місці події працюють слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби.
Попередньо встановлено, що під водійське сидіння транспортного засобу було закладено вибуховий пристрій. На момент детонації у салоні автомобіля ніхто не перебував.
Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, фіксують наслідки вибуху та вилучають речові докази.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet