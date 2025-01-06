Поліція Києва встановлює особу, яка намагалася пошкодити прапорці на Майдані Незалежності

Відеоролик, на якому молодий чоловік обливає прапорці, які встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити, поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж.

Зазначена інформація зареєстрована Шевченківським управлінням поліції.

Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи порушника та його затримання.

Відділ комунікації поліції Києва