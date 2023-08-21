Поліція Києва затримала чоловіка за підпал 12 автівок військовослужбовців

Зловмисник власноруч виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на автомобілі військових. Оперативники карного розшуку столичного главку викрили чоловіка при спробі знищити 13-тий транспортний засіб. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

До Деснянського управління поліції Києва стали надходити повідомлення про підпали транспортних засобів на різних вулицях району. Поліцейські з’ясували, що усі авто були пошкоджені за допомогою саморобних приладів.

За словами начальника столичного главку Дмитра Шумейка, до встановлення та пошуку зловмисника одразу долучилися слідчі, оперативники управління карного розшуку та кримінального аналізу поліції Києва, а також фахівці Департаментів кримінальної поліції НПУ і т.д.:

«Наприкінці 2022 року мешканців Деснянського району потрясла серія підпалів автомобілів. Для розкриття цих зухвалих злочинів залучалось багато сил поліції. Кращі оперативники та слідчі, проводились складні, тривалі експертні дослідження. Більше тисячі людей допитано як свідків, десятки людей відпрацьовувались оперативно, проаналізовано сотні Гб відео. Пошуки ускладнювались тим, що підпали вчинялись у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста. Встановлено, що усі користувачі автомобілів були військовими та особами, що мають відношення до Сил оборони. Тому, крім проведення негласних слідчо-розшукових дії, поліцейськими за участі СБУ проведено контррозвідувальні заходи».

Відчувши, що правоохоронці вийшли на слід, зловмисник зупинився. Однак, не зупинялись слідчі та оперативники, аналітики і експерти. Під час роботи над цими злочинами, правоохоронці розкрили ряд інших – грабежі, крадіжки, незаконне поводження зі зброєю. Також поліція звернулась до органів місцевої влади щодо встановлення камер спостереження у районі, де їх, на жаль, обмаль.

«У липні поточного року зловмисник знову підпалив декілька автівок військових. Втім, злагоджена робота підрозділів поліції дала свій результат. Зібравши інформацію, проаналізувавши велику кількість інформації та висновки експертів, до нашого поля зору та оперативної розробки потрапив 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році», – розповів керівник поліції Києва.

Фігуранта поліцейські викрили «на гарячому» під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля військового. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. При обшуку речей затриманого працівники поліції виявили та вилучили ще один саморобний прилад.

«Пристрої зловмисник виготовляв сам, які спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії затриманий пояснив негативним відношенням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває», – додав Дмитро Шумейко.

Під час обшуку орендованої квартири порушника у Києві правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, запалювальну суміш та різні електродеталі – дроти, мікросхеми, електричні з’єднувачі, перемикачі тощо. На цей час встановлено 12-ть автомобілів, які він пошкодив у Деснянському районі.

Слідчі поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва