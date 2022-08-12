Поліція Києва затримала двох товаришів за збут психотропів вартістю ₴2,5 мільйона

Наркоділки за допомогою телеграм-каналу знаходили замовників, маскували «товар» у банках з-під косметичних засобів та відправляли через поштомати. Правоохоронці затримали спільників, коли вони намагались відправити чергову посилку. За скоєне їм загрожує до десяти років ув’язнення.

Шляхом реалізації оперативної інформації співробітники Дарницького управління поліції за оперативного супроводження управління боротьби з наркозлочинністю у Київській області та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримали двох товаришів, які збували психотропну речовину «сіль PVP». За даним фактом розпочато досудове розслідування.

Як зазначив начальник відділення загальнокримінальної спрямованості Дарницького управління поліції Вадим Яворенко, правоохоронці встановили особи наркоділків та провели особистий обшук їх речей:

«У пакеті одного з чоловіків ми знайшли дев’ять посилок з косметичними засобами, однак насправді всередині банок знаходились зіп-пакети з психотропом PVP. В рюкзаку іншого ми виявили ще шість кілограм психотропної речовини. Всі заборонені засоби направлені на проведення експертного дослідження. На сьогоднішній день їх вартість за цінами «чорного ринку» становить близько 2,5 мільйона гривень».

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились раніше не судимі уродженці Харкова, 2000 років народження. На даний час вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Відносно фігурантів слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах, та за погодженням з окружною прокуратурою готують зловмисникам повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва